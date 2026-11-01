Vandali nella scuola di Villa Verucchio la notte di Halloween: distrutti laboratori, finestre e anche alberi

VERUCCHIO. Nella notte del 31 ottobre un folto gruppo di ragazzi probabilmente minorenni sono penetrati nelle Scuola Secondaria di Primo Grado “Pazzini” in via Tenuta a Villa Verucchio, per poi compiere atti vandalici che hanno causato gravi danni alle strutture e agli arredi. In particolare è stato devastato il laboratorio di scienze, rotte vetrate, aperti estintori, accesi fuochi, perfino estirpati alberi da poco messi a dimora. Sul fatto indagano i Carabinieri della stazione di Villa Verucchio che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza anche delle aree circostanti.

«Quanto accaduto nella notte di Halloween all’interno delle scuole medie è un fatto gravissimo e inaccettabile», scrive in una nota l’Amministrazione Comunale. «La distruzione di finestre, laboratori, alberi e spazi scolastici non è una bravata né un semplice atto di vandalismo: è un gesto che colpisce un bene pubblico, un luogo di crescita, educazione e futuro per tutta la nostra comunità. La scuola appartiene a tutti e danneggiarla significa mancare di rispetto non solo alle istituzioni, ma soprattutto agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico e a tutte le famiglie. Come Amministrazione condanniamo fermamente quanto accaduto e ci attiveremo affinché vengano individuati i responsabili e ripristinate quanto prima le condizioni di sicurezza e funzionalità degli spazi danneggiati».

«Ai ragazzi vogliamo dire che il divertimento non può mai trasformarsi in distruzione», si legge ancora nella nota diffusa oggi, «e che ogni gesto ha delle conseguenze. Alle famiglie rivolgiamo un appello: serve la collaborazione di tutti, perché il rispetto dei beni comuni e il senso di responsabilità si costruiscono prima di tutto insieme. La nostra comunità non può e non deve considerare normale tutto questo. Non possiamo limitarci a riparare ciò che è stato distrutto: dobbiamo interrogarci tutti su come educare al rispetto, alla responsabilità e al valore delle cose che appartengono a un’intera comunità».