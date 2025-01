Una mattinata tragica a Villa Verucchio. Oggi verso le 9 ha perso la vita una signora di circa 70 anni, colpita da un malore che non le ha lasciato scampo mentre camminava. In piazza del Vecchio Ghetto, i passanti hanno dato l’allarme, attivando i sanitari del 118 che si sono prodigati a lungo per cercare di rianimare la signora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.