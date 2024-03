Tragedia a Poggio Torriana: un uomo di 62 anni è stato trovato morto in garage. Da due giorni non si avevano notizie di lui, fino alla tragica scoperta di oggi da parte di un parente. L’uomo aveva patologie pregresse e sarebbe stato colto da malore mentre si allenava sulla cyclette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria e il medico legale. E’ stata disposta l’autopsia, anche se dai primi riscontri non sarebbero emerse tracce riconducibili a una morte violenta.