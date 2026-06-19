La Romagna su due ruote: Verucchio conquista i media europei tra sport, storia e mobilità sostenibile

Il 18 giugno la Rocca Malatestiana di Verucchio ha ospitato la quinta edizione dell’European Media Cycling Contest 2026, accogliendo 30 giornalisti e influencer europei guidati da Davide Cassani lungo i 3,5 chilometri della Cronoscalata Via Romagna prima del rientro a Rimini tramite le Coste di Sgrigna, un evento organizzato da Liberabici con Apt Servizi e Visit Romagna in sinergia con il summit Velo-city per promuovere il cicloturismo della Via Romagna e la mobilità sostenibile locale. Un’occasione per mostrare ai principali media europei non solo la bellezza dei suoi paesaggi e del suo centro storico, ma anche la capacità del territorio di accogliere eventi di respiro internazionale legati alla mobilità dolce e allo sport all’aria aperta.