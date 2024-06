La morte di Daniele Mattei: Verucchio dà l’addio al decano dell’imprenditoria locale

verucchio

Verucchio piange uno dei precursori dell’imprenditoria locale, Daniele Mattei, uno dei quattro fratelli che sul finire degli anni ’50 fondarono l’Impresa F.lli Mattei, fra le più longeve e attive nel panorama provinciale. E’ nel 1959 che ha inizio la storia di un’attività di famiglia aperta con Daniele da Mario, Luigi e Domenico. La ditta iniziò la sua attività lavorando in subappalto per i principali cantieri della Valmarecchia, specializzandosi nel settore movimento terre e al servizio dei contadini. Oggi queste attività si sono evolute con l’ingresso delle nuove generazioni e i figli dei capostipiti che hanno preso le redini (i sei cugini Maurizio, Denis, Donatella, Gabriella, Michela e Massimo) hanno fuso nuove frontiere alle competenze delle figure storiche. Una coesione capace di adeguarsi alle logiche di mercato soddisfacendo le richieste in costruzione di infrastrutture, ponti, gasdotti, acquedotti, fognature e arredi urbani (fra i tanti lavori recenti c’è ad esempio il Parco del Mare di Rimini) oltre che dei privati. I funerali di Daniele, scomparso nel tardo pomeriggio di mercoledì a 75 anni, si terranno oggi alle 16 alla parrocchia di San Paterniano a Villa Verucchio. nicola strazzacapa