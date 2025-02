L’incubo dell’Asd Villa Verucchio, tre furti in tre mesi: “La notte è un disastro”

Asd Villa Verucchio senza pace, ennesimo furto in campo. Il bottino, arraffato in tre colpi, ammonta a quasi tremila euro. «Le sgradite visite sono iniziate nell’ottobre 2024 - spiega Stefano Mancini, da 8 anni presidente e gestore della società – quando alcuni malintenzionati hanno tranciato il lucchetto del cancello, entrando a bordo di un furgone per poi trafugare il nostro tagliaerba dalla rimessa». Un attrezzo indispensabile per la squadra fondata nel 2008 e che in prima squadra conta una dozzina di ragazzi dai 17 ai 18 anni che militano in seconda categoria, oltre a ospitare ex calciatori o appassionati per allenamenti o partite. Il costo di un dispositivo nuovo ammonta a poco meno di 2mila euro, un costo proibitivo per la società. Il peggio è che non è finita lì, visto che sono seguiti altri due blitz, rispettivamente nel novembre 2024 e nella nottata tra sabato e domenica scorsa. Nel mirino dei ladri sono finiti scarpe, guanti e borse dei nostri ragazzi, oltre ai soldi per le spese di tutti i giorni, come caffè, birre e snack.