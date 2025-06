Per la Procura della Repubblica, il maresciallo Luciano Masini non aveva scelta e la notte di Capodanno agì in una maniera tale per cui non si deve andare a processo. Per gli inquirenti, dopo 6 mesi, l’indagine a carico del maresciallo che la notte di Capodanno a Villa Verucchio sparò al 23enne armato di coltello che gli andava contro urlando frasi in arabo è da archiviare.

