Verucchio, si scontra in scooter con un cinghiale. Illeso per miracolo

VERUCCHIO. In sella al suo scooter venerdì sera si è ritrovato un cinghiale in mezzo alla strada nei pressi di Cantelli. L'animale è morto mentre l'uomo, un 56enne di Talamello, è stato sbalzato sull'asfalto riuscendo a cavarsela miracolosamente quasi illeso a considerando che il ciclomotore è andato distrutto. «Non ho potuto frenare - racconta -, l’ho preso in pieno».

Lo scooter distrutto dopo l'impatto

