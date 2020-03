Dal Verdi di Cesena Rockin’1000 in diretta sul sito del Mibact

CESENA. Da Cesena Fabio Zaffagnini e la community di Rockin’1000 in collegamento sul sito del ministero. Venerdì 13 marzo 20202, dalle 06 del mattino fino alle 24, si svolge L’Italia chiamò, una diretta web di 18 ore sul canale YouTube del Mibact per raccontare come reagisce l’Italia al Coronavirus.

Anche Rockin’1000 partecipa insieme a oltre 100 artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione, uniti nel più grande live streaming di tutti i tempi.

Rockin’1000 ha risposto all’invito di Riccardo Luna proponendo uno speech condotto da Fabio Zaffagnini, fondatore del progetto, che si collegherà venerdì 13 marzo, in diretta dal Teatro Verdi di Cesena, per raccontare come è nata e come si è evoluta la più grande rock band al mondo.

Non solo: in queste ore i musicisti della Community Rockin’1000 stanno inviando i loro contributi audio-video per realizzare la sigla del progetto L’Italia chiamò, che verrà presentata in anteprima durante il live streaming: sono oltre 1000 musicisti di tutte le età, provenienze geografiche e formazioni.

Il progetto nasce per sostenere con una raccolta fondi il grande sforzo di medici e infermieri che in questo momento stanno lavorando in prima linea per difendere la salute di tutta la popolazione. Maggiori informazioni su: www.litaliachiamo2020.it



La storia di Rockin’1000

Nel 2015 Fabio Zaffagnini e alcuni amici fanno una scommessa folle. Chiedere a 1000 musicisti di riunirsi in un parco e suonare all’unisono “Learn to fly” dei Foo Fighters per convincere la nota band americana a esibirsi nella loro città, Cesena. Il video diventa virale (oggi ha oltre 52 milioni di visualizzazioni) e i Foo Fighters aggiungono una data al loro tour nel piccolo Carisport di Cesena. Rockin’1000 diventa un vero e proprio format: la più grande rock band al mondo incide un album con Sony Music Italy e inizia a esibirsi negli stadi più prestigiosi, in Italia e all’estero. Un primo concerto è stato organizzato allo Stadio di Cesena di fronte a 13.000 spettatori. Un secondo nel 2018, allo Stadio di Firenze, che ha riunito quasi 20.000 fan del rock con Courtney Love come ospite speciale. Nel 2019, lo Stade de France ha accolto quasi 55.000 persone per partecipare a questo concerto unico. Subito dopo l’esercito di musicisti si è esibito alla Commerzbank Arena di Francoforte. Nello stesso anno Rockin’1000 atterra a Linate per un concerto sulle piste dell’aeroporto milanese (chiuso per restyling) con No borders, on board, per celebrare il viaggio di tutte quelle persone che credono in un mondo senza frontiere o confini. Rockin’1000 è un’idea di Fabio Zaffagnini creata con Claudia Spadoni, Martina Pieri, Mariagrazia Canu, Francesco “Cisko” Ridolfi e Anita Rivaroli. Info: www.rockin1000.com