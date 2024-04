Vanessa Valli, l’influencer romagnola attenta a benessere e sostenibilità

Sei volte campionessa italiana di karate e insegnate di yoga, la riccionese Vanessa Villa ha fondato durante il lockdown Fight Gently, un metodo rivoluzionario che unisce lo yoga, il karate, il pilates e i movimenti tribali, attraverso un percorso di mindfulness e consapevolezza interiore. Vanessa fa parte del nuovo gruppo di influencer che fanno dell’attenzione alla sostenibilità un punto di forza.

Qual è il suo rapporto con la sostenibilità?

«Il mio rapporto con la sostenibilità è profondamente radicato nel mio modo di vivere e nell’approccio che adotto nel mio lavoro. Sono sempre stata consapevole dell’importanza di vivere in armonia con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. È un tema che emerge spesso anche nel podcast FightGently Talks, uno spazio di scambio di idee, emozioni, racconti e consigli tra me e ospiti che sono di ispirazione con le loro storie e visioni. Essere completamente ecosostenibili è davvero una sfida che è impossibile vincere oggi, ma quello che propongo è uno stile di vita equilibrato, basato sul rispetto di sé stessi, degli altri e del pianeta».

Affronta il tema del benessere sostenibile con i suoi follower?

«Assolutamente sì, ogni giorno condivido con la mia community di Guerrieri Gentili consigli, rituali quotidiani, frasi e riflessioni che pongono l’attenzione al benessere. La stessa definizione di benessere, ovvero “stare bene” indica uno stato di sostenibilità perché se si sta bene, si vive più a lungo, ci si sostiene più a lungo. Sostenibile è tutto ciò che si mantiene in salute nel tempo.»

Quando decide di collaborare con un brand e di consigliarlo ai tuoi utenti come lo selezioni?

«Ci sono diversi fattori che tengo in considerazione per assicurarmi che una partnership sia autentica e significativa. Se arriva un’ipotetica collaborazione con un brand che non è in linea con i miei valori, non la accetto. Con la Golden Sabre Agency, l’agenzia che gestisce la mia immagine da diversi anni, ci confrontiamo e scegliamo sempre ciò che fa per me, nel rispetto dei miei valori».