L’erba cipollina, facile da coltivare e aroma dall’utilizzo poliedrico

L’erba cipollina non è una dei principali protagonisti degli orti, ma è capace di offrire grandi soddisfazioni, perché si può coltivare con grande semplicità persino sul davanzale, dal momento che necessita di poco spazio, si può piantare anche in pieno inverno ed è in grado di aggiungere un tocco a una grande varietà di piatti. Si possono seminare i suoi semi direttamente nel terreno o trapiantare piante già sviluppate, che abbiano raggiunto una dimensione di 10-15 centimetri. Prospera in terreni ben drenati e ricchi di sostanze nutritive, ama il sole e, se riceve un buon numero di ore di luce solare diretta, risponde con una crescita vigorosa. Apprezza un terreno costantemente umido, purché siano evitati ristagni d’acqua: è bene innaffiare solo quando il terreno inizia ad asciugarsi in superficie. Durante la stagione di crescita è di supporto fornire all’erba cipollina un concime bilanciato ogni 4-6 settimane e, per incoraggiare una crescita continua della pianta, è d’aiuto anche raccogliere le foglie superiori con forbici affilate, lasciando almeno 5-7 centimetri di altezza per permettere la rigenerazione. Nel caso in cui si coltivi l’erba cipollina in un orto, è utile sapere che collocarla vicino a pomodori, carote o fragole favorisce la crescita reciproca. Queste piante sono infatti compatibili e possono aiutarsi a vicenda a respingere insetti nocivi. Non tutti sanno che dell’erba cipollina si mangiano anche i fiori, piccole gemme sferiche, solitamente di colore viola, composte da numerosi fiori più piccoli disposti a forma di ombrello. I fiori, che sbocciano in primavera o a inizio estate, hanno un sapore leggermente cipollato, che li rende ideali come guarnizione per insalate, piatti principali o bevande, e possono arricchire anche visivamente la tavola. Vanno raccolti quando sono completamente aperti per ottenere il massimo aroma.

Le foglie di erba cipollina, la parte commestibile per eccellenza, possono essere conservate in frigorifero per diversi giorni o essiccate per un uso a lungo termine. Si possono anche congelare in piccoli sacchetti per mantenerne la freschezza. Ricche di vitamina C e minerali come calcio e ferro, con il loro sapore delicato e aromatico di cipolla fresca, danno un tocco a molti piatti. Per esempio, tritate finemente, sono un’aggiunta perfetta a salse, vinaigrette e creme acide, come panna acida o yogurt. Regalano una nota fresca e aromatica alle insalate, insaporiscono zuppe e vellutate, ma sono adatte anche sopra le uova cucinate in ogni modo, con paste e risotti, mescolate assieme ad altre erbe aromatiche, o, ancora, usate come condimento su patate al forno o verdure grigliate, in ricette a base di pesce o frutti di mare, con formaggi freschi di ogni tipo. Una trovata originale ma facilissima e di sicuro effetto sugli ospiti, è preparare cubetti di ghiaccio con piccole foglie e fiori di erba cipollina: cocktail e bevande avranno un tocco del tutto genuino di bellezza e bontà.