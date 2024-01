L’efficienza energetica è di casa in regione grazie a Hera Servizi Energia

L’Emilia-Romagna diventa più green grazie ad Hse(Hera Servizi Energia), l’Energy service company (E.S.Co.) del Gruppo Hera per il risparmio energetico dei settori pubblica amministrazione, condomini e industriale. La mission della società - nata un anno fa dall’unificazione AcegasApsAmga Servizi Energetici (Ase) e Hera Servizi Energia (Hse) con 340 dipendenti e 9 sedi operative distribuite in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia - è fornire soluzioni di risparmio energetico “chiavi in mano” per ridurre i consumi di energia dei propri clienti. Numerosi e ambiziosi i progetti in campo: ne parliamo con l’ad Giorgio Golinelli.

Golinelli, a che punto sono gli interventi in corso in Emilia-Romagna?

«Il 2023 è l’anno con il maggior numero di interventi di riqualificazione energetica di sempre. Certamente la normativa delle super-detrazioni in ambito edilizia residenziale condomini ha dato il contributo più rilevante. Abbiamo contribuito a consentire ai nostri territori di fruire di questa straordinaria opportunità riqualificando condomini a Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini, ma soprattutto a Bologna. Gli interventi hanno riguardato tantissime realtà che in assenza di questa normativa non avrebbero mai potuto essere riqualificati. Anche in ambito Pubblica amministrazione abbiamo fatto interventi di riqualificazione importanti per migliorare l’efficienza energetica e sismica degli edifici, come il palazzo comunale di Modena, che si affaccia sul sito Unesco di piazza Grande, quindi soggetto ai vincoli monumentali imposti dalla Soprintendenza, la scuola materna La Chiocciola, l’asilo nido Lo Scoiattolo e la scuola dell’infanzia A. Maria Gobetti di Forlì. Il risparmio energetico complessivo nei condomini e pubblica amministrazione è stimato del 40%. In ambito industriale abbiamo invece realizzato i primi impianti per la produzione combinata di energia termica efficiente mediante la cogenerazione ed energia elettrica green mediante installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli stabilimenti. Un grande passo nella direzione della decarbonizzazione ed indipendenza energetica di consumi industriali del nostro territorio».

Quali sono le prossime sfide di Hse?

«Hse continuerà a sviluppare valore condiviso nei nostri territori attraverso interventi di riqualificazione energetica degli edifici dei nostri clienti: Condomini, PA e grandi clienti industriali. Terminata la super-detrazione del 110% proseguiremo nel 2024 a riqualificare energeticamente gli edifici condominiali che non hanno potuto fruire della massima aliquota del 2023. Abbiamo tanti cantieri anche nella Pubblica amministrazione e, grazie alle gare vinte, completeremo lavori degli edifici ed impianti nel comune di Forlì e Modena. Non solo risparmi energetici, ma anche miglioramento sismico negli edifici ed energia rinnovabile per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica. Nei clienti industriali è un momento particolarmente positivo. Grazie agli accordi di decarbonizzazione realizziamo power unit co-trigenerative abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici volti a produrre l’energia necessaria agli stabilimenti rendendoli energeticamente autosufficienti riducendo la CO2. E a gennaio avremo il piacere di inaugurare, a Bologna, il primo impianto fotovoltaico Hse realizzato sui tetti di un nostro storico cliente di cui gestiamo da anni la power unit termica. cecilia moretti