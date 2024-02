I ceci, fonte di fibre e proteine che fa bene anche per la linea

Ottima fonte di proteine vegetali, i ceci contengono fibre che favoriscono la digestione e contribuiscono al controllo del peso, sono inoltre ricchi di ferro, zinco e vitamine del gruppo B. Sono piante annuali, ovvero completano il loro ciclo di vita entro un anno, e si possono coltivare in spazi anche piccoli, il che li rende adatti alla coltivazione in balcone. Non sopportano temperature troppo basse, ma se scongiuriamo gelate particolarmente severe o abbiamo la possibilità di proteggere le giovani piantine in caso di temperature troppo rigide una volta che siano spuntate, febbraio comincia a essere già un mese giusto per seminarle.

È bene optare per vasi o fioriere profonde almeno 30 cm in modo da fornire abbastanza spazio alle radici dei ceci e dovremo assicurarci che i contenitori abbiano fori di drenaggio per evitare ristagni d’acqua. Utilizzeremo un terriccio ben drenato e ricco di sostanze nutritive, ancora meglio se arricchito con compost per migliorare la fertilità del suolo e favorire una crescita sana della pianta. Pianteremo quindi i semi a una profondità di circa 3-5 cm nel terriccio e a una distanza di almeno 5 cm l’uno dall ’altro. L’esposizione ideale è in pieno sole e il terreno va mantenuto umido, ma mai eccessivamente bagnato. I ceci tendono a svilupparsi in verticale ed è pertanto utile fornire loro un supporto, come delle piccole gabbie o stecche, per evitare che le piante si pieghino o si spezzino. Per garantire che le piante ricevano i nutrienti necessari per una crescita florida, si può applicare un fertilizzante equilibrato una volta al mese. Il tempo per far spuntare, crescere e maturare i ceci dipende da vari fattori, inclusi il tipo di varietà coltivata, le condizioni climatiche, il suolo e le cure fornite. Solitamente i semi impiegano da 7 a 10 giorni per germinare. Durante questo periodo, è particolarmente importante mantenere il terreno umido. Dopo la germinazione, le piantine di ceci inizieranno a crescere, sviluppando le loro foglie verdi e lanceolate e cominciando a prendere forma nei primi 20-30 giorni. Solitamente tra i 40 e i 60 giorni dalla semina, sbocciano fiori bianchi o di un leggero colore tendente al viola, che si sviluppano in grappoli. Da qui prendono origine i baccelli, che contengono i semi, ovvero i ceci che comunemente mangiamo. È proprio dopo la fioritura che i baccelli iniziano a formarsi e il processo può richiedere altri 40-50 giorni.

La maturazione completa avviene generalmente tra i 90 e i 120 giorni dalla semina quando potremo raccogliere i nostri ceci, quando i baccelli saranno diventati secchi e marroni. I ceci, grazie alla loro capacità di fissare l’azoto nel terreno, contribuiscono anche alla fertilizzazione naturale e sono un valido ausilio per l’agricoltura sostenibile. cecilia moretti