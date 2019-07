Venuto dalla Fortitudo arriva all'OraSì basket Ravenna

RAVENNA. Marco Venuto è un nuovo giocatore dell’OraSì Ravenna. La notizia che era nell'aria ha trovato conferma dall'annuncio del general manager Julio Trovato. Il 34enne playmaker, reduce dalla promozione in serie A1 con la Fortitudo Bologna, è un giocatore estremamente versatile, difensore coriaceo e buon tiratore dall’arco.

Insieme all’altro neoacquisto Luigi Sergio e alla conferma di Tommaso Marino, garantirà qualità e intensità al nuovo gruppo di coach Cancellieri.

Friulano di Codroipo, Venuto è cresciuto nella Snaidero Udine, con cui debutta in A1 nel 2003. Gioca poi tre anni in B2 con le maglie di Atri e Fidenza, una stagione a Faenza e poi quattro a Casalpusterlengo. Nella stagione 2013 ha conquistato la promozione in A2 con Tortona, categoria in cui rimane stabilmente, prima a Biella, poi Ferrara ed Eurobasket Roma.

Nell’ultima stagione ha vinto campionato e Supercoppa LNP con la maglia della Fortitudo Bologna, facendosi sempre trovare pronto nelle rotazioni in cabina di regia e risultando decisivo in più occasioni (come nella sudata vittoria di Porto San Giorgio contro Montegranaro). Per lui 3,9 punti e 1,5 rimbalzi di media a partita in 16,2 minuti.