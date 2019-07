Venditti in concerto a Cervia

Antonello Venditti questa sera dalle 21.15 in piazza Garibaldi a Cervia. Il cantautore romano nel 2018 è partito in tour per riproporre il suo sesto album “Sotto il segno dei pesci”, uscito nel 1978, quindi 40 anni prima, in un’epoca in cui i “long playing” erano composti di sole 8-10 tracce.

Naturalmente Venditti proporrà nel concerto anche altri suoi grandi successi, il suo repertorio ne è davvero pieno.

Casse biglietti aperte dalle ore 15; apertura porte ore 19.30.

Info: 329 0058054