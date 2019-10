Veleziana, vittoria per Cippalippa 5, Magoo e Cielo e Mare

VENEZIA. Trasferta molto positiva per le barche romagnole alla Veleziana, l’affollata regata organizzata dalla Compagnia della Vela, con arrivo davanti a piazza San Marco. Cippalippa 5 (Leva Navale Rimini, armatore Gianluca Bisco) arriva sedicesima assoluta ma prima nella classe 2, migliorando così la seconda posizione di classe della Barcolana. Primo posto di categoria (classe 4) anche per un’altra barca riminese, Magoo Vulcangas della sezione vela Vigili del Fuoco (armatore Daniele Mazzotti). L’Asso 99 modificato di Mazzotti ha ottenuto anche un lusinghiero 20esimo posto assoluto, giungendo davanti a molte barche più grandi. E conquista un primo posto di categoria (nella classe Maxi) anche Cielo e Mare (Circolo Velico Rio Pircio, Marco Casadei). Da segnalare anche il secondo posto di categoria di Again (Ravenna Yacht Club, Luca Giulianelli), il terzo di Lo Re (Circolo Velico Riminese, Matteo Forni), il sesto di Lunica (Ravenna Yacht Club, Franco Costa), il quarto di Vitaminax (Club Nautico Rimini, Carlo Daniele). Le barche giunte all’arrivo sono state 147. Da segnalare problemi legati agli stretti passaggi del campo di regata, qualcuno è dovuto tornare indietro, una barca è finita addirittura in secca.