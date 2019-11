Vela, la storia della “barchina” che non vuole andare in pensione

RIMINI. Appena è stata costruita, nel 2001, si chiamava Arkè. Poi, a seconda degli sponsor: Fontanot o Maccaferri. Stiamo parlando di ITA 342, una delle più vecchie barche Mini in circolazione. Ha già fatto tre Mini Transat (con Zamagna, con Zambelli e ora con Rosetti) più tante altre regate, anche in oceano. Quest’anno su 85 partenti era la seconda barca più vecchia. È stata costruita nel 2001 dal cantiere di Bert Mauri a Montescudo su progetto di Alberto Fiorenzi (Analytical Methods Italia). Bert Mauri, in passato skipper vittorioso della Rimini-CorfùRimini ci scherza su. «Sarebbe anche ora di mandarla in pensione a fare delle regate meno impegnative! Quando fu costruita era una buona barca ma niente di eccezionale… Comunque, Luca è stato bravissimo; soprattutto nella seconda tappa ha fatto vedere che non era lì solo per partecipare».

E pensare che la barca ha avuto origine da un lutto. Il fratello di Zamagna, Massimo, morì in un incidente in moto a 25 anni. Alessandro investì i soldi dell’assicurazione per il progetto. «Fu la seconda barca costruita da Bert Mauri», ricorda lo skipper… E la barca che non vuole andare in pensione di miglia sotto la chiglia ne ha messe tantissime.

p.c.