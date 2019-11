Vela, Mini Transat, Luca Rosetti arriva in Martinica

LE MARIN (MARTINICA). Il 24enne Luca Rosetti, a bordo di Maccaferri Cel, ha tagliato il traguardo della seconda e ultima tappa della Mini Transat, la traversata atlantica in solitario a bordo dei classe Mini (6,50 metri di lunghezza). Il velista bolognese, che vive e lavora in Romagna, è giunto undicesimo nella categoria Proto. Il suo risultato è ancor più apprezzabile se si pensa che la sua barca (Arkè 342) è la seconda più vecchia della flotta (in passato era arrivata al traguardo della Mini Transat con il riminese Alessandro Zamagna e il forlivese Michele Zambelli). Rosetti è il secondo degli italiani arrivati a Le Marin ed è il quarto in assoluto fra i “non francesi”… Pochi giorni fa il milanese Ambrogio Beccaria ha vinto nella classe Serie. Per la tappa finale, da Gran Canaria alla Martinica, Rosetti ha impiegato 17 giorni, 12 ore e 44 minuti.