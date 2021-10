Vela, da sabato la Coppa Italia a Cervia dedicata a Fabio Apollonio

E’ dedicata a Fabio Apollonio, presidente della Classe J24 recentemente scomparso, l’edizione 2021 della Coppa Italia – Trofeo Land Rover della classe stessa, in programma sul mare di Cervia fra sabato 30 ottobre e lunedì 1 novembre. Inserita nel circuito nazionale J24, la prova è organizzata dal Circolo Nautico “Amici della Vela”, che si conferma ormai tradizionalmente come uno dei sodalizi italiani più attivi in questa specifica categoria (di cui ha ospitato nel 2019 i Campionati Italiani). La prima prova è in programma alle 14 di sabato; il calendario, meteo permettendo, prevede sei prove complessive nelle tre giornate di regata.

Nel pomeriggio di lunedì 1, nel giardino del Circolo, è in programma la cerimonia di premiazione, con la consegna del primo trofeo “Fabio Apollonio”. Una quindicina le imbarcazioni iscritte ad oggi, anche se il termine scade solo nella mattinata di sabato . Dovrebbe essere confermata anche la presenza di “La Superba”, del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare Italiana: la più blasonata imbarcazione di categoria, più volte Campione Italiana ed Europea della classe J24.