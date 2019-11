Vela, le classifiche del Campionato d’Inverno di Ravenna

RAVENNA. In una bella giornata di sole un vento iniziale di 6-8 nodi andato poi scemando ha consentito di disputare la prima prova del Campionato d’Inverno del Ravenna Yacht Club. Da segnalare una forte corrente da nord che ha creato problemi alla boa di bolina a qualche barca. Ecco la classifica provvisoria.

OPEN HOTEL: 1. Bloom 3

OPEN GOLF. 1. Shear terror, 2. Giù giù nel vento, 3. Irina. OPEN FOX TROT: 1 Again, 2. Fragolina, 3. Champagne. OPEN ECHO: 1.Intrepid Witz, 2. Lo Re, 3. Lunica. OPEN DELTA: 1. Overall, 2. Malafemmina 2, 3 Antidoto. OPEN CHARLIE: 1. Allegrissima, 2. Spirit, 3. Little Baby. OPEN BRAVO: 1. Mr Hyde, 2. Guastafeste, 3 Peter Pan. OPEN MELGES 24: 1. Wadadli, 2. Corto Maltese, 3. Amante Frettolosa. VG REGATA DELTA: 1. Penelope, 2. Rosa Velata. VG CROCIERA HOTEL: 1 Chissà, 2. Linea d’ombra, 3. Stella dell’est. VG CROCIERA GOLF: 1. Woodpecker, 2. Bugs Bunny, 3.Brasadella. VG CROCIERA FOX TROT: 1. Apache, 2. Red Rose, 3. Blu Ciel. VG CROCIERA ECHO: 1. Moyito, 2. B-side, 3. Graffio. VG CROCIERA DELTA: 1 Gea Solea, 2 Alladin, 3 Agapimu II. VG CROCIERA CHARLIE: 1. Caccola, 2. Sophie, 3. Horus. OPEN 650: 1. Mira, 2. Janaina, 3. Morbihan. ORC 1: 1. Shear Terror, 2. Irina, 3. Bloom 3. ORC 2: 1. Overall, 2. Lo Re, 3. Karma. ORC 3: 1. Malafemmina 2, 2. Lunica. ORC 4: 1. Melagodo, 2. Allegrissima, 3. Yankee. ORC 4 MINIALTURA: 1. Wadadli, 2. Corto Maltese, 3. Wayset. ORC 3 GRUPPO GIALLO: 1. Alladin, 2. Rosa velata.

Queste invece le classifiche provvisorie in overall.

PARTENZA 1 OPEN: 1. Shear Terror, 2. Mr Hyde, 3. Giù giù nel vento, 4. Irina, 5. Again, 6. Overall, 7. Intrepid Witz, 8. Malafemmina 2, 9. Fragolina, 10. Bloom 3. PARTENZA 2 VELE BIANCHE: 1. Apache, 2. mira, 3. Moyito, 4. Woodpecker, 5. Bugs Bunny, 6. Janaina, 7. Red Rose, 8. Brasadella, 9. Blu Ciel, 10. Bruda. PARTENZA 1 OPEN COMPENSO ORC: 1. Malafemmina 2, 2. Overall, 3. Shear Terror, 4. Irina, 5. Wadadli, 6. Bloom 3, 7. Lunica, 8. Lo Re, 9. Corto Maltese, 10. Karma. PARTENZA 2 VELE BIANCHE COMPENSO ORC: 1. Alladin, 2. Rosa Velata.

Le classifiche complete sul sito. https://www.ravennayachtclub.com/campionato-invernale-di-marina-di-ravenna/