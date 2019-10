Vela, la barca di Gardini Naif vince alla Barcolana Classic

TRIESTE. La barca di Ivan Gardini Naif (Circolo Velico Ravennate) si è imposta sabato alla Barcolana Classic nella categoria Classici A. Lo scafo è stato costruito nel 1973 dal Cantiere Carlini di Rimini per volere del padre di Ivan Raul. Al secondo posto di categoria Strale (Bandini-Bandini-Bruni), altra barca del Circolo Velico Ravennate. Soddisfazioni romagnole anche domenica per le barche iscritte alla Barcolana. Vento quasi del tutto assente e percorso ridotto. Vittoria in un’ora, 54 minuti e 10 secondi a Way of Life, dell’armatore sloveno Gašper Vinčec, con a bordo anche il ciclista Primož Roglicč. La riminese Cippalippa 5 (Lega Navale Italiana, timoniere Fabrizio Boromei, armatore Gianluca Bisco) ha conquistato un secondo posto nella categoria 2 (31esima assoluta). Secondo posto di categoria (9 crociera) anche per Greyhound, il Comet 21 di Giampaolo Marino (Circolo Velico Ravennate). Molto bene anche Magoo Vulcangas di Daniele Mazzotti (Circolo Velico Riminese) che ha conquistato un terzo posto di classe nella categoria 4 (43esimo assoluto) e Mr Hyde di Marco Rusticali (Circolo Nautico Savio), terzo nella categoria 6 (61esimo assoluto).

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: