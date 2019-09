Vela, a Cattolica trionfa Lupamaro, premio speciale a Lo Re

CATTOLICA. L'imbarcazione Lupamaro di Stefano Florio (Assonautica Pesaro) si è aggiudicata il Trofeo "Città di Cattolica" e il Trofeo "Lions G. Marconi" per essersi classificatasi prima nella classe più numerosa. Premio speciale anche per Lo Re di Matteo Forni (Circolo Velico Riminese) per essersi classificata prima in tempo reale. La regata si è svolta domenica 22 settembre. Ecco i vincitori di classe: Redmuste (Luca Falcioni, C.n. Cattolica) in classe A, Lupamaro in classe B, Finali Team (Gian Luca Bertozzi, C.n. Cattolica) in classe C, Lo Re in classe D, Kidogo III (Enzo Geminiani, C.n. Cattolica) in classe E, Cippalippa (Fabrizio Boromei, Lega Navale Rimini) in classe M.

L’imbarcazione Kidogo III, con l’equipaggio dei ragazzi della squadra Optimist del Circolo Nautico Cattolica, arrivata prima nella Classe E