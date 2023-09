Vannacci in libreria grazie all’editore riminese Morganti

Sarà Adolfo Morganti, con la sua casa editrice riminese Il Cerchio, con sede in corso d’Augusto, a portare nelle librerie il volume “Il mondo al contrario”, scritto dal generale Roberto Vannacci, che ha creato numerose rimostranze per i contenuti che presentano attacchi contro migranti e omosessuali. Il testo, fino a questo momento, era disponibile solo su Amazon ma con l’intervento dell’editore riminese potrà quindi arrivare nelle librerie. E non mancheranno di certo le polemiche.