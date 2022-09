Valle Savio, una serie di chiusure notturne in E45 fino al 2 ottobre

Proseguono gli interventi che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45, in provincia di Forlì Cesena.

Per consentire le attività di verifica e manutenzione degli impianti TVCC nella canna in direzione sud della galleria ‘Lago di Quarto’ sono previste limitazioni temporanee notturne lungo la strada statale 3 bis “Tiberina.

Nel dettaglio, per due notti consecutive sarà istituita la chiusura al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – del tratto compreso tra lo svincolo Sarsina Nord (km 195,500) e lo svincolo di Quarto (km 186,800) dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo.

Contestualmente sarà chiuso al traffico, sempre in direzione Roma, lo svincolo di Sarsina Sud (km 192,200).

Durante la limitazione – che sarà attiva mercoledì 28 e giovedì 29 settembre dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo – il traffico sarà deviato sulla SS 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.

Per consentire l’avanzamento degli interventi di manutenzione programmata del viadotto Savio VI si rende necessaria l’interdizione temporanea al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – della SS 3 bis dalle ore 20 di giovedì 29 settembre alle 4 di mattina di domenica 2 ottobre.

Più precisamente per chi viaggia in direzione Roma è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bivio Montegelli (km 207,900) con rientro allo svincolo di Mercato Saraceno (km 203,200), mentre per chi viaggia in direzione Ravenna è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Montecastello (km 198,200) e rientro mediante lo svincolo di Bivio Montegelli (km 207,900).

In entrambi i casi il traffico sarà deviato lungo la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.