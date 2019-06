Valerio Corzani al "Peter Pan 3d" di Marina di Ravenna

MARINA DI RAVENNA. In ordine sparso, anzi cacofonico, Valerio Corzani è autore, musicista, giornalista, conduttore e regista radiofonico, fotografo e scrittore (“Se è giovedì siamo in Olanda”, “Musica 90, vent’anni di suoni e ritmi dal mondo” tra gli altri). Ha fatto parte come bassista dei Mau Mau, Mazapegul, Daunbailò, Gli Ex e di recente con Erica Scherl ha fondato il progetto elettronico Interiors. Questa sera a partire dalle 20 al Bagno Peter Pan a Marina di Ravenna, Corzani porterà il suo mood radiofonico al terzo appuntamento della rassegna “Peter Pan 3d” curata da Luigi Bertaccini.

