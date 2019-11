Valerio Braschi “Masterchef” anche gluten free con l’amica celiaca

SANTARCANGELO DI ROMAGNA. Il vincitore di Masterchef, il santarcangiolese Valerio Braschi, ai fornelli anche per gli intolleranti al glutine. Il vincitore del cooking show e l’amica celiaca Gaia sono infatti i protagonisti di un video che andrà in onda lunedì 25 novembre.

Il filmato fa parte del progetto Schär “La mia vita Gluten Free” in cui 7 personaggi (tra cui Martin Castrogiovanni) molto diversi tra loro per stile e passioni e che di celiachia ne sanno qualcosa, raccontano la propria vita quotidiana per dimostrare che oggi essere celiaci non costituisce un limite per condurre una vita serena e gioiosa, ma può essere un’opportunità per realizzarsi, ottenendo soddisfazioni personali e professionali.