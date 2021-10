Vaccini e terza dose, ecco come fare per le richieste in zona Cesena

Prosegue sul territorio di Cesena la campagna vaccinale. A questo proposito si ricorda che le persone nate nel 1941 e negli anni precedenti – e che si sono sottoposte alla seconda dose da almeno sei mesi – possono prenotare la terza dose di vaccino anti Covid-19 a partire da giovedì 7 ottobre. Inoltre, nei centri vaccinali aziendali le somministrazioni sono state avviate lunedì 11 ottobre. In merito a questo nuovo momento della campagna vaccinale, si conferma la modalità operativa messa in campo in occasione della prima campagna di vaccinazione a supporto dei cittadini. In questo senso, il Centro Risorse Anziani, che opera in stretto raccordo con i Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio, resta il principale riferimento per i cittadini anziani in stato di fragilità e che necessitano di supporto ed accompagnamento.

I numeri telefonici dei servizi e degli sportelli dedicati sono i seguenti:

Centro risorse anziani: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30 è possibile contattare lo 0547/26700 e lo 0547/612246 (preferibilmente per cittadini di Cesena-Montiano);

Sportello Sociale Cesena: è possibile contattare lo 0547/356856, operativo nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 8,30 alle 13,30.

Come prenotare la terza dose?

I cittadini over 80 possono prenotare la terza dose purché siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid-19, scegliendo tra le seguenti modalità: agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo; nelle farmacie tramite il servizio Farmacup; contattando il Cuptel al numero 800002255; online attraverso l’app ER Salute, CupWeb (cupweb.it) oppure il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come già avvenuto per le prime due dosi, per i cittadini in regime di assistenza domiciliare programmata o integrata e in generale per i soggetti con difficoltà motorie che impediscano la deambulazione le vaccinazioni saranno effettuate a domicilio su indicazione del Medico di Medicina Generale.

Tutti gli Sportelli indicati potranno fornire direttamente informazione ai cittadini sulle procedure necessarie per effettuare la prenotazione e individuare le sedi vaccinali. Per chi si trovasse in una condizione di particolare fragilità oppure di difficoltà nel provvedere in autonomia alla prenotazione della vaccinazione e trasporto per raggiungere la sede di somministrazione, l’operatore dello sportello potrà segnalare il caso agli assistenti sociali in servizio.

Come prenotare in autonomia la vaccinazione?

Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità. Tutti gli aventi diritto si possono prenotare, senza prescrizione medica, scegliendo tra queste modalità: agli sportelli Cup dell’Ausl (Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo, nelle farmacie tramite il servizio Farmacup; Telefonando al Cuptel al numero 800002255; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute o il CupWeb (www.cupweb.it). È inoltre possibile contattare il proprio medico di Medicina Generale, che accoglierà le richieste e provvederà ad organizzare le sedute vaccinali.

Cosa occorre per prenotare?

Non è necessaria la prescrizione medica. Sono invece richiesti i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali.

Quali sono i punti vaccinali di riferimento?

Le sedi vaccinali in Ausl Romagna più vicine a Cesena:

Cesena – Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina (lunedì – domenica dalle ore 9 alle 19);

Distretto Valle Savio;

Savignano sul Rubicone – Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1.