Unieuro e il nodo delle condizioni di Rush e Ndoja

Dovevano essere i giorni delle loro rispettive Nazionali, sono invece i giorni degli acciacchi per Erik Rush e Klaudio Ndoja, tornati entrambi alla base a Forlì. L’ecografia alla quale è stato sottoposto Rush, ha evidenziato un problema muscolare al polpaccio, ed il giocatore ha già iniziato uno specifico programma di recupero, che prevede un lavoro differenziato per alcuni giorni. Anche Klaudio Ndoja, rientrato dopo un fastidio accusato con la nazionale albanese, ha svolto un’ecografia che ha evidenziato una contrattura al polpaccio, ed in questi giorni sta svolgendo un lavoro differenziato. Entrambi i giocatori vengono valutati quotidianamente dallo staff della Pallacanestro 2.015.