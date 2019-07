Unieuro Forlì, Marini e compagni al lavoro con coach Serra

FORLI'. Anche d’estate non ci si ferma mai. In queste settimane, infatti, il vice allenatore dell'Unieuro Forlì, Alberto Serra, sta continuando a lavorare in palestra per prepara la prossima stagione, e non è solo: con lui, infatti, ci sono Pierpaolo Marini, Samuel Dilas, il neo arrivato Lorenzo Benvenuti, Christian Piazza e Luca Campori, oltre ad alcuni giovanissimi del settore giovanile che hanno avuto il piacere di allenarsi con “i grandi”. Si suda e si fatica, con l’obiettivo di migliorare ed allenare i fondamentali, in vista del raduno del prossimo 18 agosto. Più forti del caldo, i ragazzi in questo mese di luglio si stanno allenando tre volte a settimana al palazzetto di Bertinoro, con la preziosa collaborazione del Gaetano Scirea.

Sorrisi, complicità e tanta voglia di stare insieme, come ha sottolineato proprio coach Serra: “Durante gli allenamenti, vedo una gran voglia di lavorare. Alcuni ragazzi dopo le vacanze sono tornati con lo spirito giusto, e per me è motivo di grande orgoglio: ho a che fare con dei professionisti, c’è un ambiente decisamente positivo. State certi che i risultati del lavoro fatto in queste settimane si vedranno nel corso dell’anno”.