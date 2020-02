Unieuro Forlì, una domenica impegnativa in casa della Tezenis

Uno scoglio molto impegnativo all’orizzonte per l’Unieuro Forlì. Terza gara in una settimana per la Pallacanestro 2.015, che domenica affronta Verona (AGSM Forum, ore 18), in quello che è uno scontro d’alta quota tra seconda e terza in classifica. Sandro Dell’Agnello ha parlato in conferenza stampa, partendo dalle condizioni dei biancorossi: “Sicuramente sarà fuori Kitsing e, oltre a lui, dopo la partita contro Montegranaro si sono fermati Ndoja e Giachetti che non si sono allenati, al pari di Marini e Watson JR a letto per influenza: sono tutte situazioni che dovranno essere valutate a ridosso della partita”.

La Scaligera sta vivendo un momento decisamente positivo, viene da cinque vittorie nelle ultime sei partite: “Se paragoniamo questo campionato ad una “corsa a tappe”, la gara di domenica è come un Mortirolo al “Giro d’Italia”, quindi una delle tappe più difficili contro la squadra ritenuta più forte. Però siamo molto fiduciosi nei nostri mezzi e lo stiamo dimostrando continuamente: sicuramente c’è grande attenzione davanti ad un avversario importante, ma saranno solo stimoli ulteriori a far bene”.I gialloblù hanno cambiato tanto a stagione in corso e, rispetto all’andata, verrà fuori una gara diversa: “Hanno inserito Bobby Jones e Loschi, due “vecchi pirati” di questo campionato, e con anche il cambio dell’allenatore hanno modificato il loro assetto e il loro modo di giocare: ora sono magari un po’ più dinamici e questa caratteristica, aggiunta alle qualità che già avevano, li rende ancora più insidiosi da affrontare”.