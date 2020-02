L’Unieuro Forlì cerca una serata speciale contro Montegranaro

L’Unieuro Forlì seconda della classe si prepara ad un turno infrasettimanale da non sottovalutare. I biancorossi mercoledì sera (ore 20.30) ospitano la Poderosa Montegranaro al Pala Galassi. Così il coach Sandro Dell’Agnello in conferenza stampa: “Stiamo abbastanza bene, e la squadra cresce giorno dopo giorno. Abbiamo trovato una quadratura del cerchio importante e abbiamo fiducia in tutto quello che facciamo. Forti di questo, lavoriamo per migliorarci ogni singolo giorno”. Avversaria di mercoledì, quella Montegranaro che ha cambiato marcia nelle ultime settimane: “Hanno vinto 5 delle ultime 7 partite, avendo quindi un passo da primissimi posti e rimettendosi in corsa anche per un posto nei playoff: possiamo quindi immaginare con quali motivazioni verranno a giocarsi la gara a Forlì”. Squadra che ha caratteristiche ben precise, la Poderosa di coach Di Carlo: “Sono una squadra che sfrutta molto “l’uno contro uno” e hanno in Thomas forse il migliore giocatore del girone in questa caratteristica. In più hanno appena aggiunto Delas, un giocatore forse non appariscente, ma che alza il livello dei suoi compagni, quasi come fosse un play aggiunto”.

ARBITRI: Wassermann Stefano, Saraceni Alessandro, Almerigogna Moreno