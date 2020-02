Unieuro, a Caserta è solo una formalità (62-83)

Prova di forza dell’Unieuro al PalaMaggiò. I biancorossi centrano la sesta vittoria consecutiva regolando senza patimento alcuno uno Sporting Club Juvecaserta in evidente affanno (62-83).Ai campani non serve il rientro nei ranghi di Alle, che dopo un buon primo tempo scompare nella ripresa, perché Forlì è troppo più quadrata e sicura di sè e trascinata da una prestazione sopraffina di tutto il suo pacchetto lunghi, mette la freccia a metà secondo periodo e va in fuga per la vittoria. Dal 31-32 del 16′ si passa al 35-44 dell’intervallo, ma il meglio di sè i romagnoli lo fanno vedere nella ripresa quando controllano la partita erigendo un autentico muro difensivo contro il quale Caserta va sempre a cozzare. Dal 25′ al 33′ i biancorossi concedono un solo canestro dal campo e con Watson a ispirare Bruttini e Benvenuto, ma anche con un Ndoja finalmente efficace, l’Unieuro scappa sul 46-67 al 32′. E’ il colpo del ko e mentre Caserta china la testa, Watson e compagni giocano sino al suono della sirena toccando persino il +25 sul 58-63