Unieuro-Assigeco Piacenza rinviata al 26 febbraio

Unieuro-Piacenza di domenica 23 febbraio sarà recuperata mercoledì 26 febbraio. Lo ha annunciato l’Unieuro Forlì in un comunicato legato alle convocazioni in nazionale di Erik Rush e Klaudio Ndoja: “La Pallacanestro 2.015 comunica che Klaudio Ndoja ed Erik Rush sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Ndoja disputerà con l’Albania le sfide contro Portogallo (giovedì 20 febbraio) e Cipro (domenica 23 febbraio) valide per la fase di Pre-Qualificazione al Mondiale del 2023. Rush, invece, con la Svezia giocherà contro Croazia (venerdì 21 febbraio) e Turchia (lunedì 24 febbraio), due sfide valide per la qualificazione ai campionati Europei 2021.La sfida contro l’Assigeco Piacenza, inizialmente prevista per domenica 23 febbraio 2020, verrà giocata mercoledì 26 febbraio”.