Una cartina disegnata a mano per scoprire Meldola

Una carta disegnata a mano da Laura Fuzzi, artista meldolese, che indica, a quanti visiteranno la cittadina di Meldola, non solo i più importanti luoghi di interesse storico ma, anche e soprattutto, i servizi utili alla persona. Nella cartina, infatti, quanti vorranno trattenersi, per qualche ora, o qualche giorno, a Meldola, potranno reperire ogni informazione utile a rendere il loro soggiorno ancora più piacevole. Negozi di vicinato, esercizi al dettaglio, bar, ristoranti e attività che erogano servizi alla persona, hanno partecipato al progetto costruendo insieme una mappa della città, originale e colorata, semplice da consultare, intuitiva. Un progetto che valorizzerà la città e tutti i piccoli esercizi che ne costituiscono il tessuto economico. Il gruppo meldolese rappresentativo delle realtà locali, oggi conosciuto con il nome di #iocomproameldola, ha avuto questa bellissima idea e, dopo averci lavorato per mesi, ha presentato i risultati all’Amministrazione comunale che nelle persone del sindaco Roberto Cavallucci e dell’assessore alle attività produttive Simona Zuccherelli, si sono mostrati entusiasti e orgogliosi di avere contribuito a sostenere l’iniziativa.

“Non quindi il solito depliant, non la solita ‘cartina’, ma una “Cartina dei Servizi” speciale, fatta con amore e convinzione e tutta dedicata alla città”, dicono i rappresentanti del gruppo operativo di #iocomproameldola che hanno avuto l’idea. la carta dei servizi, nei prossimi giorni, verrà distribuita in tutte quelle realtà che hanno inteso parteciparvi, ed occuperà il giusto spazio anche in ogni manifestazione turistica e non solo.