Un superenalotto da quasi 600mila euro a Savignano

Arriva al quartiere Cesare di Savignano sul Rubicone la vincita più alta dell’estrazione del Supernalotto di ieri, la prima della settimana. Non è stato centrato un 6, ma un 5+1, che vale poco meno di 600.000 euro. La giocata vincente è stata fatta su una schedina registrata al punto vendita Sisal Tabaccheria n.16 in piazza Falcone 5. La tabaccheria si trova all’interno dell’Isola del Caffè, bar della piazza del quartiere frequentato per lo più da persone del posto. Proprio il fatto che non si tratti di un bar di passaggio fa supporre che a fare il colpo grosso sia stato un residente della zona o comunque uno dei frequentatori abituali del locale. La schedina risultata vincitrice è stata giocata nella modalità “Quick pick Multistella”, quella in cui i numeri della giocata sono individuati casualmente dalla macchina e alla giocata sono associati anche due o più numeri “Superstar”. Il jackpot, non essendo stato ancora azzeccata la combinazione da sei numeri dallo scorso 22 maggio, sale a 101,1 milioni di euro, mentre il 5+1 azzeccato a Savignano vale esattamente 594.539,01 euro.