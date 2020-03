Ulisse, riapre la mostra al San Domenico

FORLI. Da domani martedì 4 marzo riapre la grande mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, ospitata al complesso museale del San Domenico, chiusa la scorsa settimana a seguito dell’inizio dell’emergenza coronavirus. “L’accesso – ha comunicato in Consiglio comunale il vicesindaco Daniele Mezzacapo – sarà garantito, d’accordo con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, fino ad un massimo di 300 visitatori contemporaneamente, in presenza di personale dedicato al rispetto delle prescrizioni ministeriali. Il calcolo è stato eseguito rapportando la superificie complessiva museale senza gli allestimenti, che è pari a 1200 metri quadrati, con lo spazio ritenuto vitale per ogni visitatore pari a 4 metri quadrati>.