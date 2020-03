“Ulisse” a Forlì verso una proroga? Fondazione al lavoro

FORLÌ. Forlì da qualche mese ospita dei tesori: sono le opere esposte ai Musei San Domenico e alla ex chiesa di San Giacomo nella grande mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi in collaborazione con il Comune. Inaugurata a metà febbraio, con una risposta entusiastica da parte dei visitatori per l’eccezionalità dei pezzi esposti, la manifestazione coordinata da Gianfranco Brunelli si è dovuta arrendere al Covid-19, e alle ordinanze che dall’8 marzo hanno definitivamente interdetto musei, biblioteche, sale espositive fino al 3 aprile. Ma esiste un “piano b”, che preveda, a causa di una situazione assolutamente imprevedibile, un prolungamento dell’apertura, prevista attualmente per il 23 giugno? Bocche cucite alla Fondazione: l’avvenire è incerto, e inoltre sono in ballo prestiti da musei di tutta Europa…. complessissima quindi la macchina organizzativa, e davvero molto delicata la responsabilità degli organizzatori e del Comitato scientifico, che preferiscono per ora non pronunciarsi. E allora non possiamo che formulare un augurio: che l’estate possa illuminarsi di quella bellezza, sottratta per mesi a una città che la sente “sua” in modo speciale.