Turismo, l’attore dell’Isola delle Rose nei video per la Germania

RIMINI. L’attore del film sull’Isola delle Rose aiuterà la riviera romagnola a conquistare i turisti tedeschi. In vista delle attività promozionali previste nel 2022 da Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna in Germania, che si riconferma prioritario tra i mercati di prossimità in termini di flussi turistici per la costa emiliano-romagnola, è stata commissionata a Little Bridge Pictures, casa di produzione cinematografica di Berlino, con il regista e produttore

Norbert Kneißl (già autore dello spot delle Campagna Germania 2021) una serie di video che vedono protagonista l’attore tedesco Tom Wlaschiha, interprete del personaggio Rudy Neumann nel film Netflix L’isola delle rose realizzato da Netflix e volto noto e amato dal pubblico tedesco e internazionale (Trono di Spade, Das Boot, Stranger Things).

La serie si compone in totale di 5 video, di circa 7 minuti cadauno, girati in diverse località della Romagna a fine giugno-inizio luglio 2021, che raccontano l’ospitalità, la bellezza e le eccellenze di questa terra e di chi la abita e ci lavora. I video verranno utilizzati per una campagna online/social media in Germania a inizio 2022, in vista della prossima stagione turistica, con l’obiettivo di incrementare l’attenzione dei potenziali turisti nei confronti dell’offerta romagnola.

La Serie sarà presentata alla stampa mercoledì, alle ore 14 al Cinema Fulgor di Rimini.

Alla presentazione parteciperanno l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, il regista Norbert Kneißl e i protagonisti dei video.