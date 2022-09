Turismo, dal Ttg di Rimini si viaggia per oltre 50 Paesi esteri

Dalle Isole Cook in Oceania a Estado do Ceará nelle Americhe. Passando per le africane Seychelles e in Palestina in Medio oriente, prima di tornare in Europa. È il viaggio che offre a Rimini Ttg travel experience 2022, l’expo dedicato al turismo di Italian exhibition group, in programma dal 12 al 14 ottobre. Nel quartiere fieristico romagnolo della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, saranno oltre 50 le destinazioni estere dai cinque continenti nella sezione The World per scoprire che c’è sempre un aspetto nuovo da svelare in ogni Paese, regione o città. Perchè il viaggio “rompe gli schemi e nel gioco della domanda e dell´offerta diventa unbound, senza vincoli”, come ricorda il tema portante di Ttg, che si svolge in contemporanea al Sia hospitality design, al Sun beach and outdoor style e a Superfaces. E che rispecchia dunque il “nuovo approccio”che molte destinazioni estere hanno messo a punto nei mesi scorsi per ridefinire la loro identità turistica sul filo conduttore della sostenibilità e dellla rottura dei vincoli del consueto.

Oltre alla dimensione espositiva, il salone offre un ricco calendario di eventi e occasioni di incontro, con l´obiettivo di ribadire la propria doppia natura: non solo un osservatorio privilegiato per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dellofferta turistica del Belpaese nel mondo, ma soprattutto business partner per promuovere lo scambio di conoscenza, informazioni e best practice per la crescita di tutti gli operatori della filiera.