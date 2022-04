Turismo, camminate slow a Pasqua in Emilia-Romagna

Dal cammino di San Francesco alla via degli Dei, dall’anello del Brasimone al Castello di Torrechiara: per Pasqua, chi ama camminare in Emilia-Romagna troverà tante possibilità con 14 passeggiate guidate “slow”. Già prima di domenica, infatti, si possono scegliere percorsi da uno a cinque giorni per stare in mezzo alla natura, spiega Apt. Tra questi il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2161), trekking di 5 giorni che dalla Riviera arriva al santuario de La Verna, in provincia di Arezzo. Da domani parte “La Via degli Dei in 5 giorni” che da Bologna arriva a Firenze. Chi ha solo un giorno, invece, può fare escursioni guidate giornaliere di una sola tappa, come “Il grande anello del Brasimone”, tra Emilia e Toscana. Una camminata di mezza giornata lunga 12 chilometri, in compagnia di una guida, con partenza dal bacino di Brasimone, fino a raggiungere l’alto crinale, dove corre l’Alta Via dei Parchi. (Attività gratuita. Info e prenotazione obbligatoria: Lorenzo, tel. 348.5522929). E ancora a Pasqua e Pasquetta, visite guidate al Castello di Torrechiara, a 18 chilometri da Parma lungo la Via di Linari (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2181) con possibilità di fare una degustazione guidata di prodotti locali presso La Tavola del Contado, a Torrechiara. Per info e prenotazioni: tel. 328.2250714. La fortezza di Torrechiara rientra tra i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli (https://www.castellidelducato.it/). Altra escursione giornaliera è quella del Lunedì dell’Angelo (18 aprile) “Scopriamo le nostre origini: Argenta e la Pieve di San Giorgio, un edificio religioso sorto lungo la Via Romeo Germanica” (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2151). E’ adatta a tutti, spiega Apt, da percorrere in eco shuttle, alla scoperta delle Valli con sosta alla Pieve di San Giorgio, nel ferrarese, e visita guidata alla parte esterna della chiesa.

Tra le proposte di “I Love Cammini” anche le camminate urbane che percorrono un tratto della Via di Dante – tra Romagna e Casentino – il cammino fatto dal Sommo Poeta nel 1300. Tra queste, nel weekend di Pasqua (16 e 17 aprile), c’è il tour “Dante a Ravenna: con visita alla Casa & al Museo di Dante”. Sono una quarantina in tutto le proposte del circuito regionale fino a fine ottobre consultabili sul sito dei Cammini.

(https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2066).