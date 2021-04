Turismo, appello Regioni: anticipare l’apertura dei parchi a tema

ROMA. Anticipare la tempistica prevista per i parchi a tema, che al momento dovrebbero poter aprire l’1 luglio, e derogare ai 1.000 posti per i grandi eventi. Queste due delle richieste che saranno avanzate dalle Regioni in Conferenza Stato Regioni, anticipate oggi dall’assessore regionale alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin. Gli svioluppi sono attesi da molte strutture della riviera romagnola: da Mirabilandia ad Aquafan.