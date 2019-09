Triathlon, Wurf trionfa all'Ironman di Cervia -GALLERY

L'Ironman romagnolo 2019 ha il suo dominatore. L'australiano Cameron Wurf (ex canottiere ed ex ciclista professionista su strada) si è imposto in 7h46'52", arrivando primo con un netto distacco alla gara massacrante che prevedeva 3.8 km in acque libere, 180 km in bici e la maratona finale con arrivo sulla spiaggia di Cervia. Wurf fu gregario all'Androni Giocattoli di Michele Scarponi al Giro d'Italia 2010.