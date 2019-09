Triathlon, a Cervia lo spettacolo dell'Ironman

I super-uomini dello sport sono sbarcati in Romagna, con Cervia che anche nel 2019 si conferma capitale delle multidiscipline. Si è aperto oggi ufficialmente con la conferenza stampa alle Officine del Sale il lungo week end sportivo targato Ironman.

Presenti all’incontro Augusti Perez, Regional Director, l’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo Sport Michela Brunelli. Tutti hanno esaltato il grande appeal della manifestazione e la grande forza attrattiva sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista turistico. Insieme a loro anche alcuni atleti che hanno espresso il grande entusiasmo per la manifestazione e l’emozione di essere qui per partecipare.

Giulio Molinari, pluricampione europeo sulla mezza distanza Ironman che quest’anno si cimenta nell’ Ironman Italy Emilia Romagna. Presente anche Tim Don, del Regno Unito, atleta ammesso alle finali di Kona che a seguito di un brutto incidente ha subito una grave frattura al collo e si è ripreso

dopo una lunga e faticosa riabilitazione. Si appresta ad affrontare di nuovo la dura gara di resistenza qui a Cervia. Con lui anche Michelle Vesterby, atleta danese che affronterà la gara dopo essere diventata mamma da pochi mesi.

Presenti anche i rappresentanti delle Terre del Triathlon, forze dell’ordine e volontari. La febbre dell’ Ironman è forte e Agusti Perez ha definito l’evento cervese come Il più grande Ironman del mondo per gare, partecipazione ed affluenza.

Intenso il calendario delle gare sportive

Questa sera la Night Run ore 21 e domani l’Ironkids alle 15 con partenza dal Bagno Fantini, ma il clou arriverà nel week end con le grandi gare di triathlon

Sabato il grande giorno della gara più intensa: l' Ironman Italy Emilia-Romagna con 3.8 km di nuoto, 180 km di bike e 42 km di corsa. Domenica la doppietta con la 5i50 e la 70.30 per la prima volta a Cervia. La finish line quest’anno sarà sulla spiaggia.

