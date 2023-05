Treni, Ravenna isolata. Rfi: “Non sappiamo quando ripristineremo la linea”

RAVENNA – Al momento non è possibile fare nessuna previsione sul ripristino della circolazione ferroviaria del nodo attorno a Ravenna. Lo comunica l’azienda ferroviaria facendo il punto sui collegamenti: da domani, 18 maggio, saranno riattivate le corse del servizio tra Bologna e Imola mentre per le tratte Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Marradi l’azienda non è ancora in grado di dire quando i treni torneranno a circolare. In sostanza la provincia è isolata dal punto di vista del trasporto ferroviario. “I tecnici di RFI sono pronti a intervenire appena le condizioni consentiranno di verificare lo stato dell’infrastruttura e avviare gli interventi di rispristino della sua piena efficienza in totale sicurezza”. La riattivazione della tratta tra Bologna e Rimini è invece al momento prevista soltanto per le 6 di lunedì 22 maggio. Ieri è stata riattivata la circolazione anche tra Firenze e Marradi.

Proseguirà per l’intera giornata del 18 maggio la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee AV e convenzionale fra Firenze e Bologna. Rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno tuttavia su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull’asse Milano-Roma e Venezia-Roma. La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare tutta l’area fra Emilia-Romagna, Marche e Toscana.