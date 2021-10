Tre cani magnifici cercano un futuro

Tre cani magnifici che hanno bisogno di un futuro migliore, da condividere con una nuova famiglia. Shona è dolcissima, è di quei cani che ti viene vicino e ti appoggia la testa sulla coscia, per capirci. E’ una bretoncina pura di 2 anni e mezzo, e necessita quanto prima di trovare una nuova famiglia. Perché Shona che di norma vive su un grandissimo terrazzo attrezzato, una sera spaventata dai botti si è buttata di sotto, fratturandosi le zampe posteriori. Prontamente operata (ha subito l’asportazione delle teste dei femori), si è rimessa in piedi ma non può tornare a vivere su quel terrazzo. Il veterinario in quell’occasione si è anche accorto che la piccola soffre di displasia. Lei ha bisogno di fare passeggiate quotidiane, frequenti e tranquille. I suoi proprietari non hanno tempo per questo tipo di gestione, quindi per il suo bene hanno deciso di darla in adozione. Per lei cerchiamo una famiglia presente, che la tenga in casa, in compagnia (ma se c’è un giardino ben venga!) e che abbia voglia di condividere con lei le giornate, le passeggiate, i riposini, i giochi. Per info mandare un messaggio su WhatsApp al 339.6899371.

Toffee è un bellissimo pastore tedesco grigione di circa 2 anni, purtroppo la sua vita è sempre in salita, infatti dopo diverse disavventure e un lungo periodo al Rifugio aveva finalmente trovato una famiglia, ma ora occorre trovargli urgentemente una nuova casa. Ha già vissuto momenti di difficoltà e vorremmo evitare il rientro nel box perché sarebbe davvero una grande delusione per lui. È curioso, intelligente e molto attivo. Per info Apas (‪0549-996326) tutti i giorni dalle 8 alle 14 (domenica e festivi fino alle 13), oppure Erika 346.514 1107.

Il proprietario di Lilla è venuto a mancare e lei ora cerca una nuova casa. E’ una segugia italiana, di circa due anni. Taglia medio piccola, sui 12 kg, molto buona com’è tipico della loro razza. Lei più che un cane è una cozza: se volete un cane appiccicoso, che stravede per voi e vive di coccole, eccola. È in ottima salute, ed è sterilizzata. Per informazioni mandare un messaggio su WhatsApp al 339.6899371.