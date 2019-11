FORLI’. Grave incidente stradale ieri sera intorno a mezzanotte a Forlì, in via Gramsci. Una 57enne è stata travolta da un’auto guidata da un ragazzo di 23 anni. La donna, che era stata a teatro con delle amiche, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge e le ambulanze del 118 per le prime cure alla donna, le cui condizioni sono subito apparse gravissime.