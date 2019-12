Le trattative più costose del calcio italiano

Nel mondo calcistico non mancano mai bizzarrie ed eccessi, come le cifre sborsate dai grossi club per accaparrarsi il giocatore più forte del momento.

Il trasferimento più costoso dell’intera storia del calcio mondiale, ad oggi, è quello che ha riguardato l’attaccante brasiliano Neymar. Diventato nel 2017 il calciatore più costoso di sempre dopo il suo passaggio dal Barcellona al Paris Saint-Germain per la cifra di 222 milioni di euro.

Cifre indubbiamente più basse ma comunque da capogiro non mancano neanche nel campionato italiano di Serie A, dove si registrano trattative con somme milionarie, da parte dei grandi club italiani come Juventus, Napoli, Inter e Milan che nelle loro sessioni di calciomercato registrano trasferimenti e acquista davvero molto costosi.

Ecco alcuni dei trasferimenti più costosi nella storia del calcio italiano di massima competizione: