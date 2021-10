Rimini, trasporto pubblico e corse saltate, l’ira del sindaco: “E’ mancata l’organizzazione”

Trasporto pubblico e corse saltate a causa dello “sciopero” contro il green pass da parte degli autisti di Start Romagna. Nella provincia di Rimini, ad esempio venerdì, su 219 corse ne sono state effettuate 182. Disagi che si sono ripetuti anche questa mattina. Così il sindaco Jamil Sadegholvaad ha puntato il dito contro chi doveva organizzare meglio il servizio e non l’ha fatto.

Ecco la nota del primo cittadino: “Mi giungono numerose segnalazioni da Rimini e anche dagli altri comuni della provincia dei seri disagi che questa mattina hanno dovuto subire gli studenti, specie delle superiori, per il trasporto scolastico pubblico – scrive Sadegholvaad -. Mi dicono che la stessa cosa accade in tutto il bacino della Romagna. Sia come sia, trattasi di vergogna, della perfetta esemplificazione di come una presunta “libertà di scelta” (non avere il green pass) si scarichi completamente sui ragazzi, sulle loro famiglie, declassando di fatto il diritto allo studio a elemento secondario. E questo, per giunta, dopo la sostanziale paralisi dell’attività scolastica in presenza negli ultimi due anni. Ora, non sarò certo io a chiedere i famosi ‘provvedimenti esemplari’ verso chi ha creato questo vergognoso disservizio. Mi limito a dire: c’è una legge, ci sono sanzioni in caso di violazione che vanno applicate e non interpretate o peggio fatte oggetto di trattativa. Detto questo, aggiungo due considerazioni. La prima: un sincero ringraziamento ai lavoratori del trasporto pubblico, che sono la maggioranza, che in questi giorni consentono con la loro responsabilità di non paralizzare un servizio essenziale. Grazie mille volte. La seconda: non posso però fare a meno di porre qualche domanda circa l’organizzazione di queste giornate da parte di chi ne ha competenza formale e se ogni misura, a partire dai tavoli istituzionali, nel nostro territorio, sia stata messa in piedi per almeno cercare di attutire i problemi”.