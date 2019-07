"Tramonto diVino", le migliori etichette romagnole secondo l'Ais

Ogni estate da quindici anni a questa parte, l'associazione dei sommelier Ais Emilia Romagna dà alle stampe (con Prima Pagina Editore di Cesena) la guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare” che poi sarà una presenza costante nel tour "Tramonto diVino" che, partito dal mare, sta risalendo la via Emilia per arrivare fino a Piacenza. Uno strumento molto utile per chi voglia andare alla scoperta della produzione enologica regionale, dal momento che la guida quest'anno mappa ben 265 cantine, descrive un migliaio di etichette, e ne mette in evidenza 114, i cosiddetti "vini eccellenti" secondo i sommelier Ais, a cui si aggiungono anche le menzioni per le bottiglie che meglio interpretano il rapporto qualità/prezzo e i cosiddetti "coup de coeur" ovvero quei vini che hanno emozionato i sommelier nelle degustazioni alla cieca. Agevolmente leggibile, la guida suggerisce scelte per ogni tasca, dà una panoramica ampia e consente di capire quanto sia ricca la produzione enologica regionale e di come sia sempre più ingiustificato che non venga adeguatamente rappresentata in molte carte dei vini nei locali nostrani.

Le 114 le eccellenze (58 in Emilia e 56 in Romagna) sono sono suddivise per territorio: 21 Piacenza, 2 Parma, 6 Reggio, 10 Modena, 19 Bologna, 4 Imola, 10 Faenza, 3 Ravenna, 30 Forlì, 5 Cesena, 4 Rimini. Ecco le etichette delle cantine romagnole premiate e da assaggiare questa estate.

IMOLA

Romagna Docg Albana Passito 2015 • Fattoria Monticino Rosso

Fondatori Romagna Docg Albana Vendemmia Tardiva 2018 • Merlotta

Vitalba Romagna Docg Albana 2018 • Tre Monti

Thea Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • Tre Monti

FAENZA

Remel Vino Rosso 2016 • Ca’ di sopra

Poderi delle Rose Rubicone Igp Cabernet Sauvignon 2018 • Cantine Intesa

Cupola Ravenna Igt Rosso 2015 • Collina

Torre di Ceparano Romagna Doc Sangiovese Riserva 2015 • Fattoria Zerbina

Domus Aurea Romagna Docg Albana Passito 2017 • Ferrucci Stefano

Fiorile Romagna Docg Albana 2018 • Fondo San Giuseppe

Settenote Romagna Docg Albana 2018 • Poderi Morini

Innamorato Romagna Docg Albana Passito 2012 • Poderi Morini

Rebello Ravenna Igt Rosso 2015 • Villa Liverzano

300 Trecento Ravenna Igp Sangiovese 2017 • Villa Liverzano

RAVENNA

Bursôn Etichetta Nera Ravenna Igp Rosso 2013

Ballardini Gabriele e Giancarlo

Rambela Ravenna Igp Famoso 2018 • Tenuta Uccellina

Bursôn Etichetta Nera Ravenna Igp Uve Longanesi 2013 • Tenuta Uccellina

FORLÌ

Redinoce Romagna Doc Sangiovese Riserva Modigliana 2016 • Balia di Zola

Bissoni Riserva Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • Bissoni

Ronco dei Ciliegi Forlì Igt Sangiovese 2013 • Castelluccio

Ronco delle Ginestre Forlì Igt Sangiovese 2013 • Castelluccio

I Croppi Romagna Docg Albana 2018 • Celli

Bron & Ruseval Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2016 • Celli

Romagna Doc Sangiovese Predappio 2016 • Chiara Condello

Romagna Doc Sangiovese Superiore 2016 • Condè

Raggio Brusa Romagna Doc Sangiovese Riserva Predappio 2013 • Condè

Ebe Romagna Doc Sangiovese Superiore 2016 • Conti Guarini Matteucci

Armonia Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2015

Country Resort Ten De Stefenelli

Preludio Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016

Country Resort Ten De Stefenelli

Notturno Romagna Doc Sangiovese Predappio 2017

Drei Donà Tenuta La Palazza

Vigna del Pruno Romagna Doc Sangiovese Riserva 2015

Drei Donà Tenuta La Palazza

Vigna del Generale Predappio di Predappio Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016

Fattoria Nicolucci

Vigna delle Lepri Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2013

Fattoria Paradiso

Cleonice Romagna Docg Albana 2018 • Fiorentini

Fornace Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017 • La Fornace

Cassiano Romagna Doc Sangiovese Predappio 2017 • La Fornace

Cucco Nero Romagna Dop Sangiovese Riserva Modigliana 2016 • Lu.

Va.

Ombroso Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2016 • Madonia Giovanna

Il Nespoli Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • Poderi dal Nespoli

Sbargoleto Romagna Doc Sangiovese Predappio 2016 • Rocca le Caminate

San Joves Romagna Doc Sangiovese Predappio 2016 • Sadivino

Il Colombarone Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017 • Tenuta La Viola

P. Honorìì Romagna Doc Sangiovese Riserva Bertinoro 2015 • Tenuta La Viola

Edmeo Forlì Igt Rosso 2015 • Tenuta Pennita

Il Prugnolo di Villa Trentola Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017

Tenuta Villa Trentola

Vigna 1922 Romagna Doc Sangiovese Modigliana 2016 • Torre San Martino

Bagnolo Romagna Doc Sangiovese Riserva 2015 • Villa Bagnolo

CESENA

Quartosole Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • Tenuta Casali

Damianus Colli Romagna Centrale Doc Cabernet S. Riserva 2016 • Tenuta Casali

Tàibo Romagna Doc Sangiovese Superiore 2017 • Tenuta Santa Lucia

Sassignolo Romagna Doc Sangiovese Riserva 2015 • Tenuta Santa Lucia

Amedeo Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • Zavalloni

RIMINI

Dado Romagna Dop Sangiovese 2016 • Enio Ottaviani

D’Enio Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • Podere Vecciano

Avi Romagna Doc Sangiovese Riserva 2016 • San Patrignano

Il montebello Romagna Doc Sangiovese Riserva 2015 • Tenuta Saiano

Menzioni speciali per i vini con 10 cantine premiate con il Coup de Coeur: 2 Modena, 1 Parma, 1 Ferrara, 1 Bologna, 1 Imola, 2 Forlì, 1 Ravenna, 1 Rimini). Dieci anche le cantine premiate per il rapporto qualità/prezzo: 2 Bologna, 2 Piacenza, 1 Modena, 3 Forlì, 1 Ravenna, 1 Faenza. Eccole.

COUP DE COEUR

EMILIA

Samodia Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2012 • Giorgio Erioli Rosé

Lambrusco di Sorbara Doc Spumante Metodo Classico 2015 Cantina della

Volta

Verum Vinum Il Verginese Vino Rosso 2018 • Gennari Roberto

Rea Colli di Parma Doc Malvasia 2018 • Oinoe

Rosa del Bacino Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop Spumante 2018

• Tenuta Vandelli

ROMAGNA

Gioja Romagna Docg Albana 2018 • Giovannini

Sandrona Romagna Docg Albana 2017 • Cà di Sopra

Brò Trebbiano Forlì Igt 2018 • Noelia Ricci

Blanc de Noir Spumante Metodo Classico Extra Brut • Tenuta Pertinello

Quaranta Colli di Rimini Dop Rebola 2018 • Podere dell’Angelo

QUALITÀ/PREZZO

EMILIA

Colli Bolognesi Docg Pignoletto Superiore 2017 • Bonfiglio

Colli Bolognesi Doc Bologna Rosso 2017 • Malcantone Guidotti

Colli Piacentini Doc Ortrugo Frizzante 2018 • Pietro Gazzola

Coclea Gutturnio Doc Superiore 2017 • Ottolini

Primevo Lambrusco di Sorbara Doc 2018 • Villa Di Corlo

ROMAGNA

Corallo Argento Romagna Doc Trebbiano 2018 • Gallegati

Masselina Romagna Docg Albana 2018 • Tenuta Masselina

Albana Romagna Docg Albana 2018 • Az. Ag.Balducci Alessandro

Baldan Spumante Metodo Classico Brut 2016 • Calonga

Rocca di Ribano Vigna della Croce Romagna Doc Sangiovese Sup. 2016

Spalletti Colonna di Paliano



Il tour di Tramonto DiVino. La Guida viaggia in giro per l’Emilia e la Romagna nel tour del gusto di Tramonto DiVino.

Dieci le tappe previste nel tour del gusto che fa tappa nella Riviera e lungo la Via Emilia. Dopo il debutto il 18 luglio a Milano Marittima, la prossima è il 31 luglio a Imola (Piazza Matteotti). Il 2 agosto si torna in riviera a Cesenatico in Piazza Spose dei Marinai, il 4 agosto si festeggia la Notte Bianca del Cibo Italiano a Forlimpopoli. Dopo la pausa agostana, il tour ripartirà da Ferrara il 4 settembre (Piazza Municipio) e, tre giorni dopo (7 settembre), farà tappa a Piacenza nell’ambito della due giorni ‘Piacenza è un mare di sapori’. Il 14 settembre tocca alla magnifica rocca di Fontanellato, si prosegue a Scortichino di Bondeno il 21 settembre con la ‘tappa della solidarietà’. Ultima meta italiana del tour il 20 ottobre a Bologna a Fico Eataly World. La chiusura sarà a Francoforte, al Ristorante ‘In cantina’ dell'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, nel novembre prossimo. La guida viene consegnata nelle tappe di Tramonto DiVino. Oppure è disponibile nelle librerie dell’Emilia Romagna (costo 13,90 euro).