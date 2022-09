Torna l’Alma Fest: 5 giorni per accogliere i nuovi iscritti al Campus di Cesena

Si svolgerà da mercoledì 5 a lunedì 10 ottobre a Bologna e nei

Campus della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) la terza edizione di Alma Mater Fest,

la festa di benvenuto dell’Università di Bologna. Una manifestazione lunga sei giorni

permetterà all’Ateneo e alle città che ospitano le sue sedi di presentarsi e accogliere al meglio

le studentesse e gli studenti.

Partecipazione, condivisione, una nuova occasione per stare insieme, conoscersi, parlare dal

vivo sono questi i principi che animano la manifestazione.

I temi portanti della sei giorni saranno la condivisione di idee e l’importanza del sapere e della

parola, il clima e l’ambiente, i diritti umani e la memoria grazie al coinvolgimento di docenti e

ospiti che animeranno dibattiti e incontri. Alma Fest è infatti un’occasione per far conoscere le

tante “dimensioni” dell’Alma Mater ma anche per vivere momenti di sport e convivialità, per

assistere a spettacoli e dimostrazioni, partecipare a visite guidate e tornei sportivi.

A Cesena l’evento inaugurale sarà mercoledì 5 ottobre alle ore 18 con il benvenuto del

presidente del Campus Massimo Cicognani, all’interno dell’evento Evviva, organizzato dal

Comune di Cesena, Area Stazione Piazza Karl Marx. Sempre mercoledì l’evento “AlmaStart –

Evento scuola”, nato in collaborazione con CDE Centro di Documentazione Educativa di

Cesena e rivolta alla comunità studentesca e no.

Il 6 ottobre sarà la volta di WelcAlma l’evento fulcro dell’Almafest 2022 che si svolgerà nella

corte interna del Campus in Via dell’Università, 50. Un pomeriggio di attività artistiche e

musicali all’insegna della sostenibilità ecologica e dell’integrazione, che vede la partecipazione

degli enti pubblici e privati del territorio (AVIS, ADMO, Vigili Del Fuoco, Croce Rossa, Amnesty

International, Emergency, Protezione Civile, Legambiente, etc.)

Nel primo pomeriggio si esplorerà il tema della sostenibilità a partire dall’alimentazione,

attraverso un incontro a cui parteciperà Giorgia Pagliuca, ecogastronoma, green content

creator e attivista. Il tutto accompagnato da manifestazioni musicali di artisti locali e da un

rinfresco.

Il 7 ottobre ci sarà una giornata dedicata interamente alla sede di Villa Almerici, in Piazza

Goidanich, 60 in cui ci sarà una caccia al tesoro, un seminario degustativo su vini e formaggi.

E ancora l’evento di presentazione della mostra su Fernando Távora, dal titolo ‘Távora e il

Viaggio’, curata da Giovanni Leoni e Antonio Esposito, che sarà allestita al Ridotto dal 23

settembre al 6 novembre 2022

Ufficio Stampa Università di Bologna E-mail ufficiostampa@unibo.it

Le iniziative proseguiranno anche durante il fine settimana mentre lunedì 10 ottobre alle ore

17.00 andrà in scena l’evento di chiusura che si protrarrà con musica e attività artistiche fino

alle 23.

Nell’arco dei sei giorni di Alma Mater Fest ci sarà modo di cimentarsi con numerose

attività sportive, con dimostrazioni lezioni e tornei organizzati dal CUSB. Saranno

inoltre organizzate visite guidate e attività ludiche e una mostra “Il cibo attraverso

l’arte” sarà allestita nelle teche della Sala Polivalente e sui tavoli del corridoio. Novità

assoluta saranno le social media foto che gli studenti potranno realizzare con un

cartonato su modello polaroid e che poi saranno pubblicate sui social del campus.

Uniradio Cesena parteciperà con dirette dal vivo per raccogliere le testimonianze degli

studenti e degli ospiti coinvolti nelle attività.

Alma Mater Fest è un progetto dell’Università di Bologna sviluppato in collaborazione con il

CUSB che si svolge con il supporto e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni

di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Partners della manifestazione sono Macron e

Technogym. Contribuiscono al successo dell’iniziativa Biblioteca Sala Borsa Bologna, Bologna

Welcome ed ER.GO.